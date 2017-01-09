Наверняка, прошедший 2016 и наступивший 2017 год в киноиндустрии будут вспоминать, как время мюзикла "Ла Ла Лэнд" Дэмьена Шаззела. Не было ни одной церемонии (даже очень маленькой), где бы мюзикл не был отмечен. Сегодня "Ла Ла Лэнд" стал самым награждаемым фильмом в истории премии "Золотой Глобус". Семь наград за одну ночь. Победителем мюзикл стал во всех номинациях, в которых был заявлен. Это - новый рекорд. 

Райан Гослинг, Том Хиддлстон, Эмма Стоун и другие победители "Золотого глобуса - 2017"

Традиционно церемонию начали с награждения лучшего актера второго плана в кино. В этой номинации победу одержал Аарон Тейлор Джонсон ("Ночные животные"). Далее последовали телевизионные премии. Лучшим  мини-сериалом стал "Американская история преступлений", а драматическим - "Корона". За работу в сериалах статуэтки забрали Том Хиддлстон и Хью Лори ("Ночной администратор"), Сара Полсон ("Американская история преступлений"), Клэр Фой ("Корона").

Райан Гослинг, Том Хиддлстон, Эмма Стоун и другие победители "Золотого глобуса - 2017"

Расстановка победителей в категории кино оказалось такой: лучшим актером в комедии/мюзикле назвали Райана Гослинга, Эмма Стоун за роль его возлюбленной в "Ла Ла Лэнд" получила аналогичную премию. Кроме этого, мюзикл одержал победу в номинациях "Лучший сценарий", "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный саундтрек", "Лучший мюзикл или комедия". 

Лучшим актером в драме стал Кейси Аффлек за роль в "Манчестер у моря", а актрисой (неожиданно для многих) - Изабель Юппер ("Она"). А драматическим фильмом года был признан "Лунный свет"

Лучший фильм - "Лунный свет"

Райан Гослинг, Том Хиддлстон, Эмма Стоун и другие победители "Золотого глобуса - 2017"

Лучший актер (драма) - Кейси Аффлек ("Манчестер у моря")

Райан Гослинг, Том Хиддлстон, Эмма Стоун и другие победители "Золотого глобуса - 2017"

Лучшая актриса (драма) - Изабель Юппер ("Она")

Райан Гослинг, Том Хиддлстон, Эмма Стоун и другие победители "Золотого глобуса - 2017"

Лучший режиссер - Дэмьен Шаззел ("Ла Ла Лэнд")

Лучший сценарий - Дэмьен Шаззел ("Ла Ла Лэнд")

Райан Гослинг, Том Хиддлстон, Эмма Стоун и другие победители "Золотого глобуса - 2017"

Лучшая комедия/мюзикл - "Ла Ла Лэнд"

Райан Гослинг, Том Хиддлстон, Эмма Стоун и другие победители "Золотого глобуса - 2017"

Лучший актер (комедия/мюзикл) - Райан Гослинг

Райан Гослинг, Том Хиддлстон, Эмма Стоун и другие победители "Золотого глобуса - 2017"

Лучшая актриса (комедия/мюзикл) - Эмма Стоун

Райан Гослинг, Том Хиддлстон, Эмма Стоун и другие победители "Золотого глобуса - 2017"

Лучший иностранный фильм - "Она"

Райан Гослинг, Том Хиддлстон, Эмма Стоун и другие победители "Золотого глобуса - 2017"

Лучший анимационный фильм - "Зверополис"

Райан Гослинг, Том Хиддлстон, Эмма Стоун и другие победители "Золотого глобуса - 2017"

Лучший актер второго плана - Аарон Тэйлор-Джонсон ("Ночные животные")

Райан Гослинг, Том Хиддлстон, Эмма Стоун и другие победители "Золотого глобуса - 2017"

Лучшая актриса второго плана - Виола Дэвис ("Ограды")


Лучший драматический сериал - "Корона"

Райан Гослинг, Том Хиддлстон, Эмма Стоун и другие победители "Золотого глобуса - 2017"


лучшая актриса сериала (драма) - Клер Фой ("Корона")

Райан Гослинг, Том Хиддлстон, Эмма Стоун и другие победители "Золотого глобуса - 2017"

Лучший актер сериала (драма) - Билли Боб Торнтон ("Голиаф")

Райан Гослинг, Том Хиддлстон, Эмма Стоун и другие победители "Золотого глобуса - 2017"

Лучший мини-сериал - "Американская история преступлений"

Райан Гослинг, Том Хиддлстон, Эмма Стоун и другие победители "Золотого глобуса - 2017"

Лучший актер мини-сериала - Том Хиддлстон ("Ночной администратор")

Райан Гослинг, Том Хиддлстон, Эмма Стоун и другие победители "Золотого глобуса - 2017"

Лучшая актриса мини-сериала - Сара Полсон ("Американская история преступлений")

Райан Гослинг, Том Хиддлстон, Эмма Стоун и другие победители "Золотого глобуса - 2017"

Лучший комедийный сериал - "Атланта"

Райан Гослинг, Том Хиддлстон, Эмма Стоун и другие победители "Золотого глобуса - 2017"