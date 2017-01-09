Райан Гослинг, Том Хиддлстон, Эмма Стоун и другие победители "Золотого глобуса - 2017"

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Только что в Лос-Анджелесе закончилась церемония награждения одной из главных кинопремий "Золотой глобус - 2017". Абсолютным триумфаторов церемонии стал мюзикл Дэмьена Шаззела "Ла Ла Лэнд"

Наверняка, прошедший 2016 и наступивший 2017 год в киноиндустрии будут вспоминать, как время мюзикла "Ла Ла Лэнд" Дэмьена Шаззела. Не было ни одной церемонии (даже очень маленькой), где бы мюзикл не был отмечен. Сегодня "Ла Ла Лэнд" стал самым награждаемым фильмом в истории премии "Золотой Глобус". Семь наград за одну ночь. Победителем мюзикл стал во всех номинациях, в которых был заявлен. Это - новый рекорд.

Традиционно церемонию начали с награждения лучшего актера второго плана в кино. В этой номинации победу одержал Аарон Тейлор Джонсон ("Ночные животные"). Далее последовали телевизионные премии. Лучшим мини-сериалом стал "Американская история преступлений", а драматическим - "Корона". За работу в сериалах статуэтки забрали Том Хиддлстон и Хью Лори ("Ночной администратор"), Сара Полсон ("Американская история преступлений"), Клэр Фой ("Корона").

Расстановка победителей в категории кино оказалось такой: лучшим актером в комедии/мюзикле назвали Райана Гослинга, Эмма Стоун за роль его возлюбленной в "Ла Ла Лэнд" получила аналогичную премию. Кроме этого, мюзикл одержал победу в номинациях "Лучший сценарий", "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный саундтрек", "Лучший мюзикл или комедия".

Лучшим актером в драме стал Кейси Аффлек за роль в "Манчестер у моря", а актрисой (неожиданно для многих) - Изабель Юппер ("Она"). А драматическим фильмом года был признан "Лунный свет".

Лучший фильм - "Лунный свет"

Лучший актер (драма) - Кейси Аффлек ("Манчестер у моря")

Лучшая актриса (драма) - Изабель Юппер ("Она")

Лучший режиссер - Дэмьен Шаззел ("Ла Ла Лэнд")

Лучший сценарий - Дэмьен Шаззел ("Ла Ла Лэнд")

Лучшая комедия/мюзикл - "Ла Ла Лэнд"

Лучший актер (комедия/мюзикл) - Райан Гослинг

Лучшая актриса (комедия/мюзикл) - Эмма Стоун

Лучший иностранный фильм - "Она"

Лучший анимационный фильм - "Зверополис"

Лучший актер второго плана - Аарон Тэйлор-Джонсон ("Ночные животные")

Лучшая актриса второго плана - Виола Дэвис ("Ограды")





Лучший драматический сериал - "Корона"



лучшая актриса сериала (драма) - Клер Фой ("Корона")

Лучший актер сериала (драма) - Билли Боб Торнтон ("Голиаф")

Лучший мини-сериал - "Американская история преступлений"

Лучший актер мини-сериала - Том Хиддлстон ("Ночной администратор")

Лучшая актриса мини-сериала - Сара Полсон ("Американская история преступлений")

Лучший комедийный сериал - "Атланта"