Любовь и рок-н-ролл

В Сети появился трейлер новой картины Терренса Малика "Песня за песней" с впечатляющим голливудским составом

"Песня за песней" не новый фильм Малика. Весь материал для фильм был отснят еще шесть лет назад и только в 2017 году у режиссера нашлось время и желание собрать его в цельную картину. "Песня за песней" - это истории любви двух пар с крайне запутанными отношениями: молодых композиторов в исполнении Руни Мары и Райана Гослинга, а также музыкального магната (Майкл Фассбендер) и официантки (Натали Портман). Действие фильма разворачивается во время музыкального фестиваля Austin City Limits в Остине, штат Техас. Больше о фильме ничего не известно.

Если судить по трейлеру, "Песня за песней" - типичный фильм Терренса Малика. Красиво снятые красивые и знаменитые актеры, красивые пейзажи, которые во многом становятся таковыми благодаря камере и таланту Эммануэля Любецки и монтаж, делающий все происходящее похожим на сон. В актерском составе помимо этой четверки также заявлены Кристиан Бэйл, Кейт Бланшетт, Игги Поп, Патти Смит, Флоренс Уэлч и группа Arcade Fire.

Мировая премьера фильма запланирована на 10 марта.