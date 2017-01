Любовная история

В Сети появился первый кадр нового фильма Терренса Малика "Песня за песней", который раньше носил название "Невесомость"

У нового проекта Терренса Малика впечатляющий актерский состав – в съемках приняли участие Майкл Фассбендер, Райан Гослинг, Руни Мара, Натали Портман, Флоренс Уэлч, Бенисио Дель Торо, Кристиан Бэйл, Кейт Бланшетт, Вэл Килмер, Хейли Бенетт. Примечательно, что съемки Малик начал еще в 2012 году и первое время фильм носил название "Невесомость". На днях стало известно, что режиссер сменил название фильма на "Песня за песней" и, наконец, представил его официальный синопсис.

"Песня за песней" – любовная история, действие которой происходит в музыкальной среде Остина, штат Техас. В центре сюжета – две пары: авторы песен Фэй (Руни Мара) и БиВи (Райан Гослинг), которым с трудом удается заработать на жизнь, и известный музыкальный продюсер Кук (Майкл Фассбендер) и официантка (Натали Портман). В окончательный монтаж должны войти фрагменты выступлений The Black Lips, Red Hot Chili Peppers, Люкке Ли, Игги Попа, Патти Смит, Florence and The Machine. Однако, учитывая страсть Терренса Малика не включать некоторые отснятые сцены в финальный монтаж, сказать наверняка, кто из актеров и музыкантов попадет в фильм на данный момент невозможно. Премьера драмы "Песня за песней" назначена на 17 марта.