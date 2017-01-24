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Минувшим вечером социальные сети взорвались новостями о "Звездных войнах" - студия Disney опубликовала тизер восьмого эпизода знаменитой саги и сообщила его официальное название

Восьмой эпизод "Звездных войн" выйдет в прокат под названием "Последний джедай". По всей видимости, новая часть саги будет посвящена Люку Скайуокеру и то, каким он стал спустя много лет после "Возвращение джедая". Других деталей сюжета восьмого эпизода создатели фильма не сообщают.

Известно, что съемки восьмого эпизода уже закончены. В режиссерском кресле на этот раз оказался Райан Джонсон ("Петля времени", "Во все тяжкие"). Новый эпизод "Звездных войн" под названием "Последний джедай" выйдет в прокат 15 декабря 2017 года.