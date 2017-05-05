HBO подтвердили спин-офф "Игры престолов"

И, скорее всего, он будет не один

Самый популярный в истории HBO сериал близится к концу – в 2018 году выйдет финальный сезон "Игры престолов". Слухи о продолжении циркулировали весь последний год. Но вчера вечером студия HBO положила конец всем домыслам, сделав официальное заявление. По словам представителя студии, четыре сценариста подписали контракт и будут работать над спин-оффом популярного сериала.

Команда сценаристов, включая автора книг Джорджа Р. Р. Мартина, уже начали обговаривать идеи для продолжения. В своем интервью для Entertainment Weekly автор "Игры престолов" сказал: "В Вестеросе есть 8 миллионов историй. В Эссосе их еще больше. Целый нерассказанный мир". Над сюжетом нового сериала будут работать Макс Боренштейн ("Конг: Остров черепа"), Джейн Голдман ("Kingsman: Золотое кольцо"), Брайан Хелгеланд ("Легенда") и Карли Врэй ("Безумцы"). К сожалению, шоу-раннеры, ответственные за оригинальное шоу, не будут напрямую вовлечены в новые проекты. "Мне кажется, это здорово, но HBO лучше привлечь к работе новую кровь, с новым видением", – прокомментировал исполнительный продюсер сериала Дэвид Бениофф. Конкретных сроков и дедлайнов нет. "Как только будут готовы сценарии, мы сможем сказать приблизительное время", – рассказал пресс-секретарь HBO.

Первая серия седьмого сезона "Игры престолов" выйдет в эфир 16 июля. Всего в сезоне будет восемь серий.