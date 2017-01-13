Из-за переноса премьеры седьмого сезона "Игры престолов"

Как сообщает Variety, Питер Динклэйдж может сыграть одну из ключевых ролей в “Мстителях: Война бесконечности. Часть 1”

По информации Variety, Питер Динклэйдж ведет переговоры об участии в съемках фильма "Мстители: Война бесконечности. Часть 1". Возможное появление Динклэйджа в новых "Мстителях" связано с переносом съемок седьмого сезона "Игры престолов" на осень этого года.

Летнее расписание актера освободилось как раз для съемок в новых "Мстителях", где Динклэйдж может исполнить одну из ключевых ролей. Пока неизвестно, какого именно персонажа комиксов сыграет Питер Динклэйдж. Есть шансы, что актер сыграет одного из главных злодеев фильма.

Свое участие в съемках фильма уже подтвердили Роберт Дауни мл., Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, а также Крис Пратт, Зои Салдана и Вин Дизель. Известно, что в новом фильме "Мстители" появятся на одном экране со "Стражами галактики".

Премьера "Мстителей: Война бесконечности. Часть 1" назначена на 4 мая следующего года. Вторая часть фильма выйдет на экраны 3 мая 2019 года.