Хакеры требуют выкуп за "Пиратов Карибского моря"

Сегодня в заложниках держат уже не людей, а информацию. Пиратство (нелегальное копирование и сбыт) – давний бич медиаиндустрии. Но шантаж крупнейших студий мирового масштаба – феномен абсолютно новый. Буквально несколько недель назад на просторах интернета появилось десять эпизодов нового сезона "Оранжевый – хит сезона". Пираты, завладев материалом, начали шантажировать Netflix, но стриминговая компания отказалась идти на поводу у террористов. Хакеры сдержали слово, и материал появился в Сети за шесть недель до официальной премьеры.

Теперь под удар попала одна из крупнейших студий – Disney. Генеральный директор Disney, Боб Айгер, заявил об угрозе абсолютно новой ленте – "Пираты Карибского моря 5". Хакеры потребовали у компании некую "заоблачную" сумму. Если условия не будут выполнены, они начнут выкладывать фильм 20-минутными отрезками. Обязательное условие – оплата должна поступить в биткоинах. Тогда отследить их будет почти невозможно.

Компания отказалась идти на поводу интернет-террористов и начала работу с ФБР. Официальные представители отмечают сложность работы с интернет-угрозами. "Их сигнал может идти откуда угодно. Хакер из Египта может использовать российское программное обеспечение. Мы будем искать его в России, а на деле он вовсе не там", – заявил Гектор Монсегер, информатор ФБР.

Серия "Пираты Карибского моря" всегда была золотым рудником Disney. Сборы четырех предыдущих фильмов составляют почти четыре миллиарда долларов. Официальная казахстанская премьера пятой части состоится 25 мая 2017 года.