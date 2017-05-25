Поиск
Первый трейлер седьмого сезона "Игры престолов"
Мать Драконов вернулась завоевать то, что по праву принадлежит ей. Ланнистеры готовятся избавиться от врагов на всех фронтах, а северяне – к Великой войне
Новый трейлер седьмого сезона самого популярного сериала уже здесь. Это будет первый сезон "Игры престолов", в котором зрители должны увидеть полномасштабную войну между королевствами. Серсея разложила карту королевства на полу и готовится сразить врагов с юга, востока, запада и севера. Тем временем Дэйнерис восседает на троне в замке "Драконий Камень", где прежде планировал свое наступление Станнис. На севере уже наступила зима, и белые ходоки совсем близко. Джон душит Мизинца. Давос пытается объяснить, что есть более важные вещи, чем человек на троне. Ария вернулась домой. Яра Грейджой целуется с Элларией. У Горы новые доспехи. Напряжение в трейлере нарастает так, словно прямо сейчас одного из главных персонажей непременно убьют. Ждать осталось чуть больше месяца. Премьера состоится 16 июля.
Другие истории
Подборка Buro 24/7
Не бабушка: Галина Щеголихина в бьюти-съемке Buro 24/7 Kazakhstan
Наталья Синдеева: "Когда в стране царит ложь, любая правда становится оппозицией"
Unsound Dislocation: Как в Алматы зарождается новая музыкальная сцена
Президентство Трампа, smart-часы, коррупция в ФИФА: Как "Симпсоны" стали пророческим мультфильмом
Пока он спал: Почему инсталляция Воробьевых, выставленная на Венецианской биеннале, – символ всего Казахстана
Выбор редактора
Подборка Buro 24/7
Оставьте комментарий