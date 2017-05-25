Первый трейлер седьмого сезона "Игры престолов"

Новый трейлер седьмого сезона самого популярного сериала уже здесь. Это будет первый сезон "Игры престолов", в котором зрители должны увидеть полномасштабную войну между королевствами. Серсея разложила карту королевства на полу и готовится сразить врагов с юга, востока, запада и севера. Тем временем Дэйнерис восседает на троне в замке "Драконий Камень", где прежде планировал свое наступление Станнис. На севере уже наступила зима, и белые ходоки совсем близко. Джон душит Мизинца. Давос пытается объяснить, что есть более важные вещи, чем человек на троне. Ария вернулась домой. Яра Грейджой целуется с Элларией. У Горы новые доспехи. Напряжение в трейлере нарастает так, словно прямо сейчас одного из главных персонажей непременно убьют. Ждать осталось чуть больше месяца. Премьера состоится 16 июля.