Официальный выбор фестиваля Sundance

В Сети появился первый трейлер независимого музыкального хоррора "Приманка" польского режиссера Агнешки Смошински

В 2016 году "Приманка" стала триумфатором фестиваля независимого кино Sundance, собрав восторженные отзывы критиков и журналистов таких изданий, как Variety и Indiewire. Сюрреалистичный польский хоррор-мюзикл рассказывает историю двух русалок, выловленных на побережье небольшого польского городка. Способные перевоплощаться в людей, девушки начинают выступать в местном ночном клубе. Русалочий дуэт становится популярным среди постоянных посетителей и работников заведения, которые не догадываются, что девушки питаются человеческой плотью.

В европейский прокат "Приманка" выйдет уже 1 февраля. В это же время лента станет доступна в Сети.