Dries

В Сети появился первый трейлер документального фильма Dries, рассказывающего историю бельгийского дизайнера Дриса Ван Нотена

"Мне не нравится слово "мода", так как оно значит нечто, что продлится всего шесть месяцев. Я хочу найти более безвременное слово" - рассказывает дизайнер, входя в свое ателье. Трейлер начинается с показа весна-лето 2015, вдохновленного Офелией. Тогда модели вместо финального прохода легли на подиум, устланный травой и цветами. Позже показываются кадры, как дизайнер отбирает ткани для новой коллекции, делает примерку в антверпенском ателье и срезает цветы в своем поместье Рингенгоф.

Ярчайший, наравне с Анн Демельмейстер, представитель "антверпенской шестерки" - группы бельгийских дизайнеров, Дрис Ван Нотен отмечает 25-летний юбилей своей работы в этом году. Благодаря ему и его соотечественникам, Антверпен превратился в Мекку авангардной моды 80-х годов. Приуроченный к этому сроку, фильм расскажет о карьере дизайнера, его работе в ателье и дома, а также включит в себя интервью с такими представителями индустрии как Айрис Апфель, Сюзи Менкес и Памелой Голбин. Точная дата выхода фильма пока неизвестна.

Читайте также: Дрис Ван Нотен: "Я хочу делать вещи, за которыми стоит интеллектуальная работа"