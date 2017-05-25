Тильда Суинтон – о последней роли и Иванке Трамп: "Я смотрела на дочь сомнительной династии"

Новый фильм корейского режиссера Пон Чжун Хо "Окча" был освистан критиками в Каннах. Премьера провалилась, но зрители его все равно ждут, хотя бы потому, что одну из главных ролей в картине сыграла Тильда Суинтон. В своем интервью для The Wrap актриса рассказала, как готовилась к роли, и дала своему персонажу оценку: "Она – наследник прогнившего богатства, построенного на коррупции и морально сомнительных действиях отца. К сожалению, она не очень хорошая актриса, у нее нет врожденной харизмы, и ей приходится делать все через силу, что крайне болезненно. В итоге создается ощущение диссонанса".

Когда Тильду спросили о сходстве с Иванкой, она согласилась. "Когда мы снимали в Нью-Йорке прошлым летом, я стояла и смотрела съезд республиканцев одетая в костюм Люси. Я смотрела на другую дочь другой сомнительной династии, выступающую с высокого подиума перед большой толпой, в идеальном розовом платье, словно Барби".

Фильм "Окча" будет доступен для просмотра на Netflix уже 28 июня.