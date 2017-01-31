Первый испанец

Испанский режиссер Педро Альмодовар назначен председателем жюри 70-го Каннского кинофестиваля

За свою карьеру Педро Альмодовар удостаивался наград Каннского кинофестиваля дважды. Впервые – в 1999 году как "Лучший режиссер" за картину "Все о моей матери". Семь лет спустя за сценарий к "Возвращению". Пять фильмов Альмодовара входили в основную программу фестиваля: "Все о моей матери", "Возвращение", "Разомкнутые объятия", "Кожа, в которой я живу" и "Джульетта".

Альмодовар впервые возглавит жюри Каннского кинофестиваля, в прошлом году председателем был австралийский режиссер Джордж Миллер ("Безумный Макс"). 70-й Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая.

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