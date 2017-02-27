"Оскар-2017": Победители

Самая предсказуемая премия

Шутки Джимми Киммела про Мэтта Дэймона и Дональда Трампа, «Оскар» у «Отряда самоубийц» и "Ла Ла Лэнд" – главное о самой престижной кинопремии

Открыл церемонию "Оскара-2017" Джастин Тимберлейк выступлением под композицию Can't Stop the Feeling, за которую певец номинирован в категории "Лучшая песня". Ведущий церемонии Джимми Киммел, выйдя на сцену, сделал то,что обещал давно, а именно начал издеваться над своим другом Мэттом Дэймоном. Назвав со сцены его тупицей, он отпустил пару язвительных комментариев в сторону провального фильма Деймона "Великая стена".

Одну из первых наград получил Махершала Али за фильм "Лунный свет" в категории "Лучший актер второго плана". И если это не стало неожиданностью, то награда "Отряду самоубийц", пусть и в не самой важной номинации "Лучший грим", повергла многих в легкий шок. Как и ожидалось, в номинации "Лучшая актриса второго плана" победу одержала Виола Дэвис за фильм "Ограды". "Я стала актрисой по одной причине: это единственная профессия, которая празднует Жизнь", – расплакавшись на сцене произнесла Виола Дэвис.

Лауреат "Оскара" за фильм "Коммивояжер" иранский режиссер Асгар Фархади, как и обещал, на церемонию не приехал в знак протеста против запрета на въезд в США некоторым мусульманским странам. В основных номинациях сюрпризов не произошло. Дэмьен Шазелл ("Ла Ла Лэнд") стал самым молодым режиссером в истории "Оскара" в номинации "Лучшая режиссура", он же забрал награду "Лучший фильм". А Эмма Стоун и Кейси Аффлек стали лауреатами в номинациях "Лучшая актриса" и "Лучший актер"

Лучший фильм - "Лунный свет"





Лучший режиссер - Дэмьен Шазелл





Лучший актер - Кейси Аффлек





Лучшая актриса - Эмма Стоун





Лучший актер второго плана - Махершала Али ("Лунный свет")





Лучшая актриса второго плана - Виола Дэвис ("Ограды")





Лучший оригинальный сценарий - "Манчестер у моря"





Лучший адаптированный сценарий - "Лунный свет"





Лучший фильм на иностранном языке - "Коммивояжер"





Лучший саундтрек - "Ла Ла Лэнд"





Лучшая песня - "Ла Ла Лэнд"





Лучшая операторская работа - "Ла Ла Лэнд"





Лучший дизайн костюмов - "Фантастические твари и где они обитают"

Лучший анимационный фильм - "Зверополис"