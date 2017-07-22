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Культура / Кино

Орки, эльфы и Уилл Смит: Новый трейлер фильма "Яркость"

Так выглядит фэнтези XXI века

Орки, эльфы и Уилл Смит: Новый трейлер фильма "Яркость"

В фильме "Яркость" существуют магия и волшебство, а люди живут бок о бок с эльфами и орками. Его главное отличие от любого другого фэнтези  действие происходит в наше время. По сюжету офицера полиции (Уилл Смит) ставят в пару с первым орком-копом (Джоэл Эдгертон). И в один из рутинных ночных патрулей пара встречается лицом к лицу с волшебным эльфом, который может изменить ход истории.

Создатели описывают свой фильм как "современный коп-триллер с элементами фантастики". Netflix согласились на бюджет в $90 миллионов и начали съемки прошлой осенью. Классицизм и классовое неравенство  центральная тема фильма. Один процент самых богатых, красивых и престижных существ  это эльфы. Люди выполняют роль среднего класса, а вот на орков смотрят как на отбросов общества. Они живут в гетто и подвергаются постоянной дискриминации. "Это люди, которые чинят ваши дороги, подают вам еду, но не получают никакого уважения",  рассказывает о своей работе режиссер картины Дэвид Эйер.

Дэвид долгое время работал сценаристом. В 2012 году он дебютировал в качестве режиссера с фильмом "Патруль", затем снял успешную ленту "Ярость" и провальный "Отряд самоубийц". Мировая премьера фильма "Яркость" запланирована на 2 февраля 2017 года.

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