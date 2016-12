В фильме Дэмьена Шазелла

Райан Гослинг и Дэмьен Шаззел вновь поработают вместе. Их новым совместным проектом станет байопик об астронавте Ниле Армстронге

Впервые информация о том, что Райан Гослинг может сыграть в кино Нила Армстронга появилась в ноябре 2015 года. И только спустя год информация подтвердилась. В основу ленты "Первый человек" ляжет биография First Man: The Life of Neil A. Armstrong, написанная Джеймсом Хансеном. В ней повествуется о миссии НАСА и знаменитой высадке Нила Армстронга на Луну в 1969 году. Сценарий к фильму пишет Джош Сингер, получивший в прошлом году "Оскар" за картину в "Центре внимания". А режиссерское кресло займет Дэмьен Шаззел ("Одержимость", "Ла Ла Лэнд"). Дата выхода фильма в прокат пока не назначена.

"Первый человек" для Гослинга и Шаззела станет второй совместной работой. Первый проект - мюзикл "Ла Ла Лэнд" - выходит в казахстанском прокате 2 февраля 2017 года.