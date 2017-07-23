"Очень странные дела-2", "Тор: Рагнарек" и новый Спилберг: Главное c Comic-Con 2017

В Сан-Диего проходит крупнейший международный фестиваль поп-культуры Comic-Con 2017. В субботу на фестивале состоялись панели кинокомпании Warner Bros. и Marvel, а также каналов Netflix и HBO.

В субботу на Comic-Con были представлены трейлеры "Лиги справедливости" и "Тор: Рагнарек", а также долгожданный трейлер нового фантастического фильма Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться", снятого по одноименному бестселлеру Эрнеста Клайна.

Netflix, наконец-то, обнародовал трейлер главного хита прошлого года – второго сезона сериала "Очень странные дела", а HBO – "Мир Дикого Запада".