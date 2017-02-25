Премия "Сезар" - французская версия "Оскара" - ежегодно проходит за несколько дней до церемонии Американской Киноакадемии. И если в этом году абсолютным фаворитом "Оскара", "Золотого глобуса" и BAFTA стал мюзикл Дэмьена Шазелла "Ла Ла Ленд", то европейские киноакадемики весь вечер чествовали триллер Пола Верховена "Она" и актрису Изабель Юппер, исполнившую в фильме главную роль. Без внимания не осталась новая картина Ксавье Долана "Это всего лишь конец света" и сыгравший в ней главную роль актер Гаспар Ульель.

Статуэтка досталась даже такому неожиданному гостю как Джордж Клуни - правда, не за игру в фильме в этом году. Клуни получил награду "Почетный Сезар" как самый харизматичный актер своего поколения.

 

Лучший фильм

Объявлены лауреаты французской кинопремии "Сезар"

 

Лучший режиссер

Объявлены лауреаты французской кинопремии "Сезар"

 

Лучший зарубежный фильм

Объявлены лауреаты французской кинопремии "Сезар"

 

Лучшая актриса

Объявлены лауреаты французской кинопремии "Сезар"

 

Лучший актер

Объявлены лауреаты французской кинопремии "Сезар"