Объявлены лауреаты французской кинопремии "Сезар"

Французский "Оскар"

Накануне вечером были объявлены лауреаты самой престижной французской кинопремии "Сезар". Ожидаемо, триумфаторами вечера стали Изабель Юппер и и Пол Верховен с фильмом "Она"

Премия "Сезар" - французская версия "Оскара" - ежегодно проходит за несколько дней до церемонии Американской Киноакадемии. И если в этом году абсолютным фаворитом "Оскара", "Золотого глобуса" и BAFTA стал мюзикл Дэмьена Шазелла "Ла Ла Ленд", то европейские киноакадемики весь вечер чествовали триллер Пола Верховена "Она" и актрису Изабель Юппер, исполнившую в фильме главную роль. Без внимания не осталась новая картина Ксавье Долана "Это всего лишь конец света" и сыгравший в ней главную роль актер Гаспар Ульель.

Статуэтка досталась даже такому неожиданному гостю как Джордж Клуни - правда, не за игру в фильме в этом году. Клуни получил награду "Почетный Сезар" как самый харизматичный актер своего поколения.

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