Стали известны победители Берлинского кинофестиваля-2017. Главный приз - "Золотой медведь" - достался фильму "О теле и душе" венгерского режиссера Илидико Эньеди

"О теле и душе" Илидико Эньеди - поэтическая история любви двух работников скотобойни в Будапеште. Они не знакомы друг с другом, но оба видят один и тот же сон: волшебный лес и два оленя, которых влечет друг к другу.

Гран-при фестиваля жюри во главе с режиссером Полом Верховеном отдали ленте "Счастье" Алена Гоми, в котором речь идет о певице, пытающейся спасти своего тяжелобольного сына. Без политики на фестивале не обошлось - так, лучшим режиссером был признан Аки Каурисмяки с фильмом "По ту сторону надежды", в котором рассказывается о сирийском беженце.