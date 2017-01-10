"Ла Ла Лэнд", "Прибытие" и "Под покровом ночи"

Британская академия кино- и телевизионных искусств объявила своих номинантов. Без сюрпризов - наибольшее количество номинаций получил фильм "Ла Ла Лэнд"

"Ла Ла Лэнд" Дэмьена Шазелла, откровенно, бьет рекорды по номинациям и уже получившим наградам. На "Золотом глобусе" мюзикл одержал победу в семи номинациях. Сегодня в лондонской штаб-квартире Британской академии кино- и телевизионных искусств Доминик Купер и Софи Тернер объявили номинантов Британский "Оскар". Как и ожидалось, больше всего номинаций у "Ла Ла Лэнд". Картина заявлена в 11 номинациях, в том числе "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая музыка", "Лучший актер и актриса", "Лучшие костюмы". Соперничают с мюзиклом по количеству номинаций только фильм Дени Вильнева "Прибытие" и "Ночные животные" Тома Форда. У каждого - по девять номинаций.

Ознакомиться с полным списком номинаций BAFTA 2017 можно ниже:

Лучший фильм

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05

Лучший британский фильм

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06

ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕР

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05

Лучший актер

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Лучшая актриса

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Лучший актер второго плана

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Лучшая актриса второго плана

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Лучший оригинальный сценарий

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Лучший фильм на иностранном языке

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05

Лучший анимационный фильм