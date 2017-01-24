Церемония награждения – 26 февраля

Если в прошлом году триумфатором премии американской киноакадемии стал Алехандро Гонзалес Иньярриту с фильмом "Выживший", то в этом – все шансы у Дэмьена Шазелла с его мюзиклом. "Ла Ла Лэнд" получил 14 номинаций

89-я церемония награждения "Оскар" пройдет 26 февраля. За месяц до награждения номинантов огласили Гильермо дель Торо, Бри Ларсон, Кен Ватанабе и Джейсон Рейтмен.

Список номинантов не стал сюрпризом - ожидаемо, больше всего номинаций собрал мюзикл "Ла Ла Ленд", побив исторический рекорд. К удивлению, академия практически полностью обошла вниманием киноленту Тома Форда "Под покровом ночи" - один из самых ожидаемых фильмов прошлого года получил лишь одну номинацию.

Лучший фильм

В номинации "Лучший фильм" поборются "Ла Ла Ленд" (Дэмьен Шазелл), "Манчестер у моря" (Кеннет Лонерган), "Лев" (Гарт Дэвис), "Лунный свет" (Барри Дженкинс), "Скрытые фигуры" (Теодор Мелфи), "Ограды" (Дензел Вашингтон), "Любой ценой" (Дефф Маккензи), "Прибытие" (Дени Вильнев) и "По соображениям совести" (Мэл Гибсон).

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Лучший Режиссер

В номинации "Лучший режиссер" представлены Дэни Вильнев ("Прибытие"), Мэл Гибсон ("По соображениям совести"), Дэмьен Шазелл ("Ла Ла Ленд"), Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря") и Барри Дженкинс с фильмом "Лунный свет".

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Лучший оператор

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Лучший Актер

За статуэтку в категории "Лучший актер" поборятся Кейси Аффлек, Вигго Мортенсен, Эндрю Гарфилд, Райан Гослинг и Дензел Вашингтон.

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Лучшая Актриса

В категории "Лучшая актриса" соревнуются Изабель Юпер, Рут Нега, Эмма Стоун, Натали Портман и Мерил Стрип.

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Лучший Фильм на Иностранном Языке

За звание лучшего фильма на иностранном языке поборются "Тони Эрдманн", режиссер Марен Аде (Германия), "Коммивояжер", режиссер Асгар Фархади (Иран), "Вторая жизнь Уве", режиссер Ханнес Холм (Швеция) и "Моя земля" (Дания), "Танна"(Австралия).

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Лучший Актер Второго Плана

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Лучшая Актриса Второго Плана

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Лучший Анимационный Фильм

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Лучший Оригинальный Сценарий