Объявлена дата выхода нового фильма о Джеймсе Бонде

Компании Metro-Goldwyn-Mayer и Eon Productions заявили, что юбилейный, двадцать пятый, фильм про агента 007 выйдет в Америке в ноябре 2019 года. Режиссер и актерский состав будут объявлены позднее.

В то же время The New York Times со ссылкой на анонимный источник сообщает, что Джеймса Бонда в очередной раз сыграет Дэниел Крейг. По информации издания, это уже "решенный вопрос". Однако ни студии, ни сам актер пока не дали официального подтверждения.

Сценаристами новой серии бондианы станут Нил Первис и Роберт Уэйд, которые уже работали над сценариями шести последних картин о Бонде. Продюсерами картины снова выступят Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи.