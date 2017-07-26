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Объявлена дата выхода нового фильма о Джеймсе Бонде
Но непонятно, кто сыграет главную роль
Компании Metro-Goldwyn-Mayer и Eon Productions заявили, что юбилейный, двадцать пятый, фильм про агента 007 выйдет в Америке в ноябре 2019 года. Режиссер и актерский состав будут объявлены позднее.
В то же время The New York Times со ссылкой на анонимный источник сообщает, что Джеймса Бонда в очередной раз сыграет Дэниел Крейг. По информации издания, это уже "решенный вопрос". Однако ни студии, ни сам актер пока не дали официального подтверждения.
Сценаристами новой серии бондианы станут Нил Первис и Роберт Уэйд, которые уже работали над сценариями шести последних картин о Бонде. Продюсерами картины снова выступят Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи.
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