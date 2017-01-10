В мае

Легендарный "Твин Пикс" возвращается на телевидение: Showtime анонсировал дату выхода третьего сезона сериала. Долгожданная премьера состоится 21 мая

Ходили слухи, что стартует третий сезон "Твин Пикса" 1 мая. Однако их не подтвердил президент Showtime Дэвид Невис. Вчера глава телеканала заявил, что на телевидении премьера состоится 21 мая. Стартует сезон двухчасовым эпизодом. Третья и четвертая серии будут доступны по требованию на сайте Showtime практически сразу. Всего третий сезон "Твин пикса" будет состоять из 18 эпизодов, каждый из которых длится час.

Дэвид Невис после просмотра назвал третий сезон "чистым героином Дэвида Линча" и порекомендовал поклонникам смотреть сериал очень внимательно. О четвертом сезоне речи пока не идет, но Невис сообщил, что многое будет зависеть от рейтингов сериала.