Общественно-политические взгляды и активизм

Американский продюсер Майкл Де Лука анонсировал съемки фильма об отношениях основателя The Beatles Джона Леннона и японской художницы Йоко Оно

Акцент в картине поставят не только на историю взаимоотношений Леннона и Оно, их знакомство и поиски истинной причины распада The Beatles. По словам Майкла Де Лука, лента об их общественно-политических взглядах. "Это история об актуальных вопросах любви, мужестве и активизме", – поделился Де Лука. Как он надеется, история Леннона и Оно подтолкнет молодежь активнее выражать свои взгляды на устройство общества и политики.

Сценаристом картины выступит Энтони Маккартен ("Вселенная Стивена Хокинга"). Фильм создается при участии Йоко Оно.