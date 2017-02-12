Лимитированная почтовая рассылка

Начата работа над документальным фильмом и книге о Мартине Маржеле

Мартин Маржела - один из влиятельнейших дизайнеров в истории моды и одна из главных ее загадок. Бутики его бренда не отмечаются на картах и телефонных книгах, лица моделей на показах скрываются, а на бирках вместо логотипа бренда помещается шифр. Основатель Maison Margiela не выходил на поклоны после шоу, скрывался от фотографов и журналистов, изредко отвечая на вопросы от прессы по факсу.

Маржела стал культовой фигурой после первого же показа Maison Martin Margiela весна-лето 1989, который вызвал огромный ажиотаж. Дизайнер уничтожил само понятие о фасоне, представив вечерние туалеты из перешитых фартуков мясников и бальных платьев из тюля. Уже в следующем сезоне дизайнер вывел на подиум моделей в жилетах из разбитых тарелок, скрепленных между собой проволокой. Отголоски работ Маржелы, отца destroy fashion, слышатся в коллекциях большинства современных дизайнеров: от Рафа Симонса до Вирджила Абло и Демны Гвасалия. Последний даже работал с Маржелой, а главный ассистент дизайнера Нина Ницше стала директором коллекций Vetements. В 2009 году Маржела покинул свой бренд. Сейчас его возглавляет Джон Гальяно.

О самом Маржеле известно мало, почти ничего. В 1979 году он устроился ассистентом Жан-Поля Готье, именно тогда и увидел оборотную сторону славы, включая назойливость клиентов и СМИ. С тех пор о нем известно лишь из слов коллег. Именно от их слов, включая самых первых работников бренда, и будет рассказана история культового дизайнера в новом документальном фильме We Margiela. Картина станет еще одной попыткой понять, кто же Мартин Маржела на самом деле. Большинство участников проекта будет давать комментарии СМИ впервые, на основе полученной информации также выпустят книгу. Уже сейчас открыта подписка на лимитированную почтовую рассылку: в течение следующих трех месяцев можно будет получить три конверта со всеми документами из фотографиями из будущей книги. Стоимость подписки - €19.

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Возвращение Джона Гальяно в новой коллекции Maison Margiela