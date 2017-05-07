Дюнкерк: о чем новый фильм Кристофера Нолана?

На днях появился полный трейлер нового фильма талантливого режиссера – "Дюнкерк". Вторая мировая война – кладезь самых интересных и порой безумных историй. Битва за Дюнкерк, по мотивам которой снят новый фильм, – одна из них.

В ходе военных действий близ Бельгии в 1940 году войскам нацистской Германии удалось окружить союзников на побережье Дюнкерка во Франции. Более 400 000 человек. Почти вся Британская армия. Если бы наступление Германии продолжилось, то вся Великобритания могла пасть под натиском. Именно в это время случился один из самых спорных моментов Второй мировой войны – "Halt Order". Гитлер приказал остановить наступление и занять оборонительную позицию. Никто не знает, чем это было вызвано, и на этот счет до сих пор ведутся споры.

У армии союзников появилось три дня на постройку укреплений и организацию отступления морем. Немецкие самолеты продолжали обстреливать побережье, в ходе воздушных боев "Люфтваффе" потеряли порядка 240 самолетов, британцы – 177. Эвакуация продолжалась с 27 мая по 4 июня 1940 года. К операции подключились гражданские. Люди на обыкновенных рыбацких суднах и прогулочных крейсерах перевозили солдат домой ценой собственной жизни. По официальным источникам, погибли, были ранены и взяты в плен почти 70 тысяч британских солдат и 1000 гражданских. С немецкой стороны потери составили 20 000.

Это не история великой победы или грандиозного сражения. Это отступление и поражение, военная катастрофа. В ходе операции удалось спасти свыше 330 000 тысяч британских и 26 000 французских военных. Несмотря ни на что, гражданские не бросили своих солдат, а в истории остался термин "Дух Дюнкерка", который стал символом единства даже в самые трудные времена.



В 14-м фильме британца Кристофера Нолана снимаются Том Харди и Киллиан Мерфи. Официальная премьера – 21 июня 2017 года.