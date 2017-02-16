Дональду Трампу, в частности

Райан Мерфи объявил тему седьмого сезона "Американской истории ужасов". Ей станет прошлогодняя предвыборная гонка в США

Накануне вечером Райан Мерфи принял участие в американском телешоу Watch What Happens Live Энди Коэна. Во время программы Мерфи поделился деталями нового сезона "Американской истории ужасов". Продюсер заявил, что в его основу лягут президентские выборы в США прошлого года. Создатели сериала расскажут альтернативную версию событий 8 ноября. Мерфи не отрицает, что Дональд Трамп и Хиллари Клинтон станут прототипами для персонажей седьмого сезона. Ранее заявлялось, что сюжет седьмого сезона будет связан с четвертым, который посвятили современному цирку, и в нем появится Сара Полсон.

В январе "Американскую историю ужасов" продлили на два сезона.

В прошлом темами популярного сериала ужасов становились: "Дом-убийца", "Психбольница", "Шабаш", "Фрик-шоу", "Отель", "Роанок". Тема седьмого сезона звучит не иначе как "Дональд Трамп".

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