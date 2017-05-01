Новый фильм Романа Полански с Евой Грин покажут в Каннах

Новую ленту Романа Полански "Основано на реальных событиях", снятую совместно с Оливье Ассайасом, покажут на 70-м Каннском кинофестивале. Главные роли в ней исполнили Ева Грин и Эммануэль Сенье. Фильм стал экранизацией одноименного романа "Дельфины де Виган". Картина рассказывает историю молодой писательницы, которую начинает преследовать одержимая ее работами поклонница. Фильм будет демонстрироваться вне основной программы фестиваля.

В этом году в основной конкурс вошли 18 картин, включая "Хорошее время" с Робертом Паттинсоном, "Окча" с Тильдой Суинтон, "Ты никогда здесь не был" с Хоакином Фениксом, "Двойного любовника" Франсуа Озона, "Роковое искушение" Софии Коппола и новый фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Кинофестиваль пройдет во Франции с 17 по 28 мая, его жюри возглавит Педро Альмодовар.