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Культура / Кино

История человека-амфибии в новом фильме Гильермо Дель Торо "Форма воды"

Автор "Лабиринта Фавна" возвращается с новым персонажем

Режиссер с самого детства увлекался историями про чудовищ и таинственных существ, что нашло воплощение во всех его работах. Так, главным героем новой картины "Форма воды" стал водяной. Действие фильма развивается в Америке начала 1960-х на фоне "холодной войны". Немая уборщица Эльза работает в лаборатории, где в заключении содержится человек-амфибия. Девушка влюбляется в таинственное существо и мечтает помочь ему сбежать из лаборатории. Но для этого ей придется столкнуться с ученым, который исследует возможности водяного. Главные роли в фильме исполнили Даг Джонс, Салли Хокинс и Майкл Шеннон. 

"Это не sci-fi, это вообще не жанровый фильм. Это не стандартный водяной. Я – это загадка, никто не знает, откуда я взялся. Я последний представитель своего вида, своего рода естественная аномалия. И меня исследуют и проводят на мне тесты в каком-то государственном учреждении США в 1963 году. "Холодная война" в самом разгаре, космическая гонка в силе, и все это влияет на происходящее",  рассказал исполнитель главной роли Даг Джонс.

Мировая премьера состоится 8 декабря 2017 года.

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