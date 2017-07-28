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Новые фильмы Даррена Аронофски, Джорджа Клуни и Гильермо Дель Торо на Венецианском кинофестивале
Объявлена программа старейшего кинофестиваля
30 августа в Венеции стартует старейший киносмотр – 74-й Венецианский кинофестиваль. За месяц до этого организаторы фестиваля объявили программу. За главный приз – "Золотого льва" – будут бороться 21 фильм. Картиной открытия кинофестиваля выбрана абсурдистская комедийная работа Александра Пэйна "Уменьшение" с Мэттом Деймоном в главной роли, который по сюжету решит уменьшить себя в размерах, благодаря чему, по его мнению, ему станет жить легче и дешевле. "Уменьшение" – не единственный фильм с Мэттом Деймоном, который будет показан в Венеции. В основную программу также вошла картина Джорджа Клуни "Субурбикон", снятая по сценарию братьев Коэнов.
Кадр из фильма "Субурбикон", режиссер Джордж Клуни
Среди претендентов на "Золотого льва" также будут бороться Даррен Аронофски с фильмом "Мама", в котором главную роль сыграла Дженнифер Лоуренс, Абделатиф Кешиш с работой "Мектуб есть Мектуб" (в июне режиссер заявил, что готов продать "Золотую пальмовую ветвь" Канн за фильм "Жизнь Адель", чтобы закончить новый проект) и Гильермо Дель Торо с историей человека-амфибии "Форма воды". Полный список основного конкурса можно посмотреть здесь.
В состав жюри 74-го Венецианского кинофестиваля войдут режиссеры Эдгар Райт, Ильдико Эньеди и Мишел Франко, актрисы Ребекка Холл, Анна Муглалис и Жазмин Тринка, тайваньский постановщик Йонфан и кинокритик Дэвид Стрэттон. Председателем жюри была выбрана американская актриса, обладательница премий BAFTA и "Золотой глобус" Аннет Бенинг.
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