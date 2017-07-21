"Новая жизнь Рокко" возвращается с 44-минутным спецэпизодом

В 1993 году на канале Nickelodeon появился мультфильм "Новая жизнь Рокко". Он мгновенно стал популярным, а критики отмечали тонкий юмор шоу. "Рокко" даже был номинантом "Эмми". После четырех сезонов студии пришлось его закрыть и перекинуть все силы на культовый мультсериал "Губка Боб Квадратные штаны".

В 2018 году Рокко, Хэф и Фил вновь вернутся на экраны. На Comic-Con показали трейлер нового специального эпизода. Знаменитый Кенгуру и его друзья возвращаются из 90-х и попадают прямиком в наше время. Мультфильм всегда был сатирой на современное общество, в XXI веке это актуально как никогда. "XXI век – очень опасный век", – отзывается Рокко в трейлере. "Последний раз мы видели наших героев в открытом космосе. Отсюда мы и продолжим", – рассказывает режиссер Космо Сегерсон.

Во время пресс-конференции режиссеру задали вопрос о возможном полноценном возобновлении шоу. Тогда Сегерсон встал и начал аплодировать вместе с толпой. После чего ответил: "Пока мы это не обсуждали. Посмотрим, что случится". Новый специальный эпизод выйдет в эфир в 2018 году и будет длиться 44 минуты.