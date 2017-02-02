Противник итальянской мафии

По информации Variety, Леонардо ДиКаприо сыграет в фильме об итальянской мафии

В ее основу ляжет реальная история об итальянской мафии, которую писатель Стефан Тэлти изложил в книге "Черная рука". Леонардо ДиКаприо сыграет нью-йоркского детектива Джо Петрозино по прозвищу Итальянский Шерлок Холмс. В начале прошлого века Петрозино противостоял итальянским преступникам, которые иммигрировали в США. Леонардо ДиКаприо также станет продюсером картины.

Предыдущий проект актера – документальная картина "Спасти планету" вышла в октябре прошлого года и стала самым популярным проектом в истории телеканала National Geographic. Среди ближайших фильмов ДиКаприо – лента Клинта Иствуда о теракте, который планировался в Атланте накануне Олимпийских игр 1996 года "Баллада о Ричарде Джуэлле", "Дьявол в белом городе" Мартина Скорсезе и "Наследие секретности". Детектива актер сыграет еще в одной картине – "Темные дела на Норт-Гэнсон-стрит", главный герой которой раскрывает дело о двойном убийстве полицейских в Миссури.