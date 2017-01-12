"Молчание мести"

Николас Виндинг Рефн рассказал сюжет своего следующего фильма

После премьеры нашумевшего "Неонового демона" Николас Виндинг Рефн заявлял о желании снять то ремейк триллера 1972 года "Что они сделали с Соланж?", то экранизировать комиксы о Бэтгерл. В августе прошлого года режиссер все-таки поделился в Twitter названием своего нового проекта "Молчание мести", который и вовсе должен стать оригинальной криминальной драмой. Атмосферу нового фильма Виндинг Рефн описал как микс произведений Яна Флеминга, автора бондианы, и Уильяма Берроуза на собственный манер.

Почти полгода спустя подробности сюжета "Молчания мести" наконец стали известны. Фильм расскажет о вымышленном шпионе, одном из лучших секретных агентов в Европе. Во время неудачной миссии ему повредили голосовые связки, после чего он потерял способность говорить и оставил свою профессию. Тем не менее, агент не бросил работу над расследованиями. Спустя шесть лет он разыскивает отставного главу якудза, чтобы устранить лидера самой опасной японской мафии.

Исполнители главных ролей в "Молчании мести" пока остаются неизвестными.