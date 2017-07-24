Николас Холт в трейлере байопика о Джероме Сэлинджере

В Сети появился первый трейлер байопика "За пропастью во ржи", который расскажет об американском литературном классике Джероме Сэлинджере и о времени написания его знаменитого романа "Над пропастью во ржи".

Режиссер фильма Дэнни Стронг ("Голодные игры") заявил о намерении снять байопик о писателе еще в 2014 году. Сценарий он писал сам, опираясь на книгу Кеннета Славенски "Дж. Д. Сэлинджер. Идя через рожь". Главная роль в картине Стронга досталась Николасу Холту. В центре внимания в байопике – сложные взаимоотношения писателя с отцом, романтические отношения, обучение у профессора Уита Бернетта (Кевин Спейси), создание своего знаменитого романа "Над пропастью во ржи", участие во Второй мировой войне и борьба писателя с посттравматическим стрессовым расстройством по возвращении домой.

Мировая премьера фильма состоится в сентябре 2017 года, а в прокат картина выйдет только в ноябре.