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Николас Холт в трейлере байопика о Джероме Сэлинджере
"За пропастью во ржи"
В Сети появился первый трейлер байопика "За пропастью во ржи", который расскажет об американском литературном классике Джероме Сэлинджере и о времени написания его знаменитого романа "Над пропастью во ржи".
Режиссер фильма Дэнни Стронг ("Голодные игры") заявил о намерении снять байопик о писателе еще в 2014 году. Сценарий он писал сам, опираясь на книгу Кеннета Славенски "Дж. Д. Сэлинджер. Идя через рожь". Главная роль в картине Стронга досталась Николасу Холту. В центре внимания в байопике – сложные взаимоотношения писателя с отцом, романтические отношения, обучение у профессора Уита Бернетта (Кевин Спейси), создание своего знаменитого романа "Над пропастью во ржи", участие во Второй мировой войне и борьба писателя с посттравматическим стрессовым расстройством по возвращении домой.
Мировая премьера фильма состоится в сентябре 2017 года, а в прокат картина выйдет только в ноябре.
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