Ведутся переговоры

По информации The Hollywood Reporter, Николь Кидман ведет переговоры о роли в "Аквамене". Неожиданно, но актриса может сыграть мать супергероя, роль которого исполнит Джейсон Момоа

Как сообщает The Hollywood Reporter, Николь Кидман ведет переговоры с Warner Bros. и DC Entertainment об участии в съемках "Аквамена". Фильм станет первой экранизацией оригинального комикса DC о супергерое, который может дышать под водой, общаться телепатически и управлять морскими жителями. Оскароносная Николь Кидман может сыграть экранную мать Джейсона Момоа ("Игра престолов"), утвержденного на роль Аквамена еще два года назад. Также на роль Аквамена претендовали Мэтт Деймон и Саймон Бейкер ("Дьявол носит Prada", "Менталист").

Уже известно, что девушку главного героя Меру сыграет Эмбер Херд. В фильме также примет участие Уиллем Дефо, известный по своей роли Зеленого Гоблина в экранизации комиксов о Человеке-пауке. Правда, на этот раз актеру досталась роль не противника главного героя, а ученого и его соратника Нуидиса Вулко. Главного злодея картины может сыграть Яхи Абдул-Матин II, известный по сериалу The Get Down База Лурманна.

Премьера "Аквамена" запланирована на 8 октября 2018 года, съемки фильма начнутся в Австралии в апреле этого года.