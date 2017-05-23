Николь Кидман и Колин Фаррелл в фильме "Убийство священного оленя"

Вчера в Каннах состоялась премьера нового фильма греческого режиссера Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя". Фрагменты картины с Колином Фарреллом и Николь Кидман автора нашумевшего "Лобстера" можно помотреть уже сейчас.

"Убийство священного оленя" – один из самых ожидаемых фильмов на юбилейном Каннском кинофестивале. Причина тому –предыдущий успех фильма Йоргоса Лантимоса "Лобстер" с Колином Фарреллом и Рэйчел Вайс, которого в 2015 году удостоили в Каннах "Призом жюри". "Убийство священного оленя" (оленей в фильме, конечно, нет, слова в данном случае вообще ничего не значат) гораздо мрачнее "Лобстера", уже сейчас его называют "самым страшным фильмом Лантимоса". Еще и абсурдным, разумеется.

Это – психологический триллер о кардиохирурге Стивене (Колин Фаррелл) и его жене-офтальмологе Анне (Николь Кидман). В жизни главного героя помимо двух собственных детей есть еще один мальчик – Мартин. Когда-то Стивен оперировал в нетрезвом состоянии отца Мартина и убил его. Главный герой решается заменить отца подростку, но все оборачивается против него и превращается в историю мести и борьбы за выживание.