"Слишком стар, чтобы умереть молодым"

Режиссер "Драйва" и "Неонового демона" Николас Виндинг Рефн сначала объявил, что снимет фильм о немом шпионе, а теперь берется за сериал с многообещающим названием "Слишком стар, чтобы умереть молодым"

Николас Виндинг Рефн подписал контракт с Amazon Studios на съемки нового криминального сериала. Как сообщает Variety, его сюжет будет несколько напоминать кинотрилогию Рефна "Дилер" о датских наркоторговцах. Речь в "Слишком стар, чтобы умереть молодым" пойдет о приключениях киллеров из Лос-Анджелеса, которые решили переквалифицироваться в самураев. Звучит дико, впрочем, как и всегда, когда у руля Николас Виндинг Рефн.

Режиссер напишет сценарий и снимет каждый из 10 эпизодов мини-сериала. Другим сценаристом шоу станет Эд Брубейкер ("Мир Дикого Запада").