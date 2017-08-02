Netflix опубликовал трейлер сериала Дэвида Финчера "Охотник за разумом"

Netflix опубликовал в Сети первый трейлер нового сериала Дэвида Финчера "Охотник за разумом". Это уже второй совместный проект режиссера и Netflix. Первым стал "Карточный домик" с Кевином Спейси и Робин Райт. Известно, что совместно с Финчером над новым сериалом работала Шарлиз Терон.

Сериал снят по произведению 1995 года Mind Hunter: Inside the FBIʼs Elite Serial Crime Unit, написанному Марком Олшейкером и бывшим спецагентом ФБР Джоном Дугласом. Дуглас в течение нескольких лет расследовал самые известные убийства в Америке – к примеру, он занимался делом маньяка с Грин-Ривер. Агент встречался с преступниками и тщательно изучал их методы. Образы известных злодеев из "Молчания ягнят" и "Ганнибала" созданы на основе собранных им материалов.

Главные роли в сериале исполнили молодые актеры Джонатан Грофф, Холт МакКаллани, Анна Торв и Коттер Смит. Премьера назначена на 13 октября.