Мундштук, стеклярус, брюки: 25 лет без Марлен Дитрих

Появление Марлен Дитрих на экранах совпало со временем, когда зарождался голливудский гламур. Впитав в себя эстетику «ревущих двадцатых», она сформулировала кодекс новой женщины и стала иконой своего времени. Под влиянием Дитрих появился канонический образ дивы 30-х годов – сексуальный, мифологичный, интеллектуальный. И если к платьям ручной работы и высоким каблукам зритель был готов, ее сексуальность революционно смела с экранов прежний женский образ.

"Мы были влюблены друг в друга с 1934 г., когда впервые встретились, но мы никогда не были в одной постели. Удивительно, но это так. Жертвы несинхронизированной страсти" — Хемингуэй

До Марлен Дитрих в американском кинематографе представления о сексуальности строились на нехитрых символах. Среди них – нарочитая наивность, пухлые губы, глубокое декольте. Марлен Дитрих предложила скандально новый образ, в котором удивительным образом сочетались сексуальная раскованность и аристократическая сдержанность. На смену наивности, которую желали видеть режиссеры, пришла женщина, четко понимавшая, чего она хочет. Она поразила воображение современников и стала иконой нуара еще до того, как нуар появился. Теперь в фокусе была роковая холодная блондинка, которая изящно курит и носит мужской костюм.

В своем понимании сексуальности Дитрих стала новатором, и в этом смысле она стоит гораздо ближе к современному поколению миллениалов, чем к людям эпохи позднего модерна. Провозгласив умную красоту и свободный выбор, Дитрих сделала для моды своего времени не меньше, чем Коко Шанель. Еcли мадам Коко предложила женщинам брюки, то надела их Дитрих. Она же превратила мужской костюм в повседневную для женщин одежду. Играя на контрастах и чередуя ботинки мужского фасона с туфлями, инкрустированными камнями, она была музой знаменитых домов – Balenciaga, Chanel и Dior.

"Люби меня, пума, потому что я так нуждаюсь в любви, люби меня, люби меня. В жизни Гете было такое время, когда он этими словами завершал свои письма: «Люби меня». Не «я тебя люблю», а «люби меня» – ведь это намного больше!" – Ремарк

Силе ее обаяния поддавались не только дизайнеры. В числе поклонников актрисы – Эрнест Хемингуэй, Жан Кокто, Альфред Хичкок, Жан Габен и Александр Вертинский. И если главной любовной историей 20-х годов были отношения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и Зельды Сейер, в 40-х романом десятилетия стал союз Ремарк – Дитрих. Их непростые отношения Эрих Ремарк вывел в произведении «Триумфальная арка». Еще более точные свидетельства страсти можно найти в их письмах. Читаются они взахлеб, как эротический светский роман.

"Я хочу быть с тобой рядом, и больше мне ничего не надо. Ты должна знать, что я есть. И не должна ничего бояться. Ты должна чувствовать, что я всегда буду с тобой и что в твоей жизни никогда больше не будет одиночества" — Ремарк





Начав карьеру с роли чувственной танцовщицы в «Голубом ангеле», Дитрих выросла в драматическую актрису из фильма «Нюрнбергский процесс», сыграв вдову нацистского генерала. Этот фильм 1961 года стал ее личным делом: оставив Германию, когда к власти пришел Гитлер, Дитрих получала предложения вернуться и стать главной актрисой Третьего рейха. Эти приглашения она отклоняла, впоследствии получила американский паспорт, навсегда порвала отношения с Германией и стала на родине персоной нон-грата.

"Я одеваюсь для кинокамеры. Никогда для себя, редко для публики, и уж точно не для мужчин" — Дитрих