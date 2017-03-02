Тильда Суинтон, Брэд Питт, Дэвид Финчер

Netflix анонсировал сразу четыре новых проекта: о мистических исчезновениях, динозаврах, серийных убийцах и войне в Афганистане. Смотрим первые тизеры и трейлеры

"Машина войны" (War Machine)

Главную роль в военной комедии Netflix исполняет Брэд Питт. Актер сыграет военного генерала Стэнли Маккристала с замашками рок-звезды. Это одиозная фигура в истории антитеррористических операций США. Стремительный взлет и досрочная отставка Маккристала из-за разгромной статьи Rolling Stones в 2010 году стали одним из самых обсуждаемых скандалов 2010 года. Фильм основан на документальной книге военного репортера Майкла Гастингса и посвящен военной карьере Маккристала в Афганистане. В фильме также сыграли Тильда Суинтон, Сэр Бен Кингсли и Энтони Майкл Холл. Премьера фильма состоится на Netflix 26 мая.

OKJA

Еще один проект Netflix с Тильдой Суинтон. Фильм снимали в Южной Корее. Из американских звезд в картине только Суинтон, Джейк Джилленхол и Лили Коллинз. Остальные роли достались местным актерам, кресло режиссера – тоже. В центре истории – 13-летняя девочка, которая дружит с динозавром. Тильда Суинтон сыграет сумасшедшего ученого из Силиконовой долины, которая ставит эксперименты на живых существах. За визуальные эффекты в фильме отвечал Эрик-Йан де Бо, обладатель "Оскара" за работу над фильмом "Жизнь Пи" Энга Ли. Премьера фильма OKJA состоится на Netflix в июне.

"Охотник за разумом" (Mindhunter)

Режиссер "Бойцовского клуба" и автор одного из самых успешных проектов Netflix "Карточный домик" Дэвид Финчер работает над новым проектом. "Охотник за разумом" основан на нон-фикшне 1996 года "Охотник за разумом: Внутри элитного подразделения ФБР" Джона Дугласа и Марка Олшейкера. Сериал расскажет о паре агентов ФБР, которые расследуют дела серийных убийц. Действие сериала происходит в 1979 году. Премьера шоу назначена на октябрь.

"Темнота" (Dark)

Новый мистический сериал Netflix снимали в Германии. Во многом "Темнота" напоминает хит Netflix "Очень странные дела", только в более жестокой версии. В основе – почти идентичная история о поисках пропавшего ребенка в туманном провинциальном городке, богатом на загадочные происшествия. Сериал стартует на Netflix только к декабрю.

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