Фильм выйдет в 2019 году

Звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун сыграет в фильме "Годзилла: Король монстров", который выйдет в 2019 году

Первым фильмом новой трилогии о вселенной монстров стал "Кинг Конг: Остров черепа", который выйдет уже в этом году. Главные роли в нем исполнили Том Хиддлстон и Бри Ларсон В 2019 году на экраны выйдет фильм Майкла Доэрти "Годзилла: Король монстров". Одну из главных ролей в нем должна сыграть Милли Бобби Браун, звезда сериала "Очень странные дела". Кого именно сыграет Браун, пока неизвестно.

Годзилла – самый популярный монстр в массовой культуре, динозавр-мутант из Японии обогнал по популярности даже американского Кинг-Конга. В 2020 году выйдет заключительный фильм трилогии "Годзилла против Кинг-Конга".