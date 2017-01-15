Премьера - 27 января

Netflix готовит к выходу полнометражный фильм о подростке, обладающим суперспособностью управлять гаджетами

В центре сюжета фильма iBoy - тинейджер Том. В вооруженной драке с хулиганами парень очень сильно пострадал - помимо пули в его голову попали фрагменты платы разбитого сматрфона. После несчастного случая и выхода из комы у Тома обнаруживаются необычные сверхспособности. С их помощью Том решает отомстить обидчикам и защитить свою подругу Люси.

Фантастический фильм iBoy снят по мотивам одноименного романа британского писателя Кевина Брукса. Главные роли в фильме сыграли Билл Майнер ("Люди Икс: Первый класс"), Мэйси Уильямс ("Игра престолов"). Премьера картины назначена на 27 января.