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Мейси Уильямс и Аня Тейлор-Джой сыграют в спин-оффе "Людей Икс"
Вселенная "Людей-Икс" пополнится новыми героями
Кинокомпания Fox объявила имена первых двух актрис, которые подтвердили свое участие в новом проекте – картине "Люди Икс: Новые мутанты". Ими стали звезда фильмов "Сплит" и "Ведьма" Аня Тейлор-Джой и известная по сериалу "Игра престолов" актриса Мэйси Уильямс.
Тейлор-Джой сыграет мутанта Мэджик, чье настоящее имя – Ульяна Николаевна Распутина. Похищенная в детстве Мэджик получила способности к телепортации и путешествиям сквозь пространство и время. Мэйси Уильямс исполнит роль Вулфсбейн, девочки, которую усыновила специалист по мутации Мойра Мактаггерт, возлюбленная Профессора Икс. Над Вулфсбейн проводил опыты отец, пытаясь избавиться от мутировавшего гена, который позволял ей превращаться в волка.
Помимо Мэджик и Вулфсбейн в новой картине будут задействованы персонажи Мунстар, Санспот, Кэннонбол и Уорлок. Кастинг на эти роли еще не проводился, но представители студии уверяют, что будут выбраны этнически подходящие актеры. По комиксам Мунстар – коренная американка, а мутант Санспот родом из Бразилии.
Аня Тейлор-Джой, кадр из фильма "Сплит"
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