Поиск

Kazakhstan
Kazakhstan

Культура / Кино

Мейси Уильямс и Аня Тейлор-Джой сыграют в спин-оффе "Людей Икс"

Вселенная "Людей-Икс" пополнится новыми героями

Мейси Уильямс и Аня Тейлор-Джой сыграют в спин-оффе "Людей Икс"

Кинокомпания Fox объявила имена первых двух актрис, которые подтвердили свое участие в новом проекте – картине "Люди Икс: Новые мутанты". Ими стали звезда фильмов "Сплит" и "Ведьма" Аня Тейлор-Джой и известная по сериалу "Игра престолов" актриса Мэйси Уильямс. 

Тейлор-Джой сыграет мутанта Мэджик, чье настоящее имя – Ульяна Николаевна Распутина. Похищенная в детстве Мэджик получила способности к телепортации и путешествиям сквозь пространство и время. Мэйси Уильямс исполнит роль Вулфсбейн, девочки, которую усыновила специалист по мутации Мойра Мактаггерт, возлюбленная Профессора Икс. Над Вулфсбейн проводил опыты отец, пытаясь избавиться от мутировавшего гена, который позволял ей превращаться в волка. 

Помимо Мэджик и Вулфсбейн в новой картине будут задействованы персонажи Мунстар, Санспот, Кэннонбол и Уорлок. Кастинг на эти роли еще не проводился, но представители студии уверяют, что будут выбраны этнически подходящие актеры. По комиксам Мунстар – коренная американка, а мутант Санспот родом из Бразилии. 

Мейси Уильямс и Аня Тейлор-Джой сыграют в спин-оффе "Людей Икс" (фото 1)

Аня Тейлор-Джой, кадр из фильма "Сплит"

Статьи по теме

Подборка Buro 24/7

Мировая премьера &quot;Люди Икс: Дни минувшего будущего&quot; в Нью-Йорке
Вышел официальный трейлер &quot;Люди Икс: Апокалипсис&quot;

Buro247.kz

Оставьте комментарий

Другие истории

Подборка Buro 24/7

Выбор редактора

Подборка Buro 24/7

Загрузить еще