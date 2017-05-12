Мейси Уильямс и Аня Тейлор-Джой сыграют в спин-оффе "Людей Икс"

Кинокомпания Fox объявила имена первых двух актрис, которые подтвердили свое участие в новом проекте – картине "Люди Икс: Новые мутанты". Ими стали звезда фильмов "Сплит" и "Ведьма" Аня Тейлор-Джой и известная по сериалу "Игра престолов" актриса Мэйси Уильямс.

Тейлор-Джой сыграет мутанта Мэджик, чье настоящее имя – Ульяна Николаевна Распутина. Похищенная в детстве Мэджик получила способности к телепортации и путешествиям сквозь пространство и время. Мэйси Уильямс исполнит роль Вулфсбейн, девочки, которую усыновила специалист по мутации Мойра Мактаггерт, возлюбленная Профессора Икс. Над Вулфсбейн проводил опыты отец, пытаясь избавиться от мутировавшего гена, который позволял ей превращаться в волка.

Помимо Мэджик и Вулфсбейн в новой картине будут задействованы персонажи Мунстар, Санспот, Кэннонбол и Уорлок. Кастинг на эти роли еще не проводился, но представители студии уверяют, что будут выбраны этнически подходящие актеры. По комиксам Мунстар – коренная американка, а мутант Санспот родом из Бразилии.

Аня Тейлор-Джой, кадр из фильма "Сплит"