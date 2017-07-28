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Мэтт Деймон, Джулианна Мур и Вуди Харрельсон в фильме Джорджа Клуни "Субурбикон"
По сценарию братьев Коэнов
Джрдж Клуни снял свой седьмой фильм. Действие "Субурбикона" происходит в тихом одноименном городке в Америке. Главные герои – идеальная семья образца 1950-х годов, которые живут настоящей американской мечтой, пока в их идеальный дом не приходит беда. Дело доходит до шантажа, предательства и даже убийства.
В главных ролях: Джулианна Мур, Мэтт Деймон, Джош Бролин, Ноа Джуп, Оскар Айзек, Вуди Харрельсон. Сценарий к фильму написали братья Коэны ("Фарго", "Старикам тут не место" и "Большой Лебовски").
Премьера картины состоится на 74-м Венецианском кинофестивале, куда лента вошла в основную программу, фильм также покажут на 42-м ежегодном кинофестивале в Торонто.
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