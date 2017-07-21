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Культура / Кино

Майкл Фассбендер в экранизации романа Ю Несбе

"Снеговик"

В Сети появился первый трейлер детективного триллера "Снеговик". Лента основана на книге норвежского писателя Ю Несбе. Главную роль исполнил Майкл Фассбендер.

Инспектор убойного отдела полиции Осло Харри Холе (Майкл Фассбендер) расследует убийство молодой женщины. Позже Харри Холе выясняет, что имеет дело с первым в Норвегии серийным убийцей, который каждый раз оставляет снеговика на месте преступления. 

Режиссером стал Томас Альфредсон, продюсером фильма выступил Мартин Скорсезе. В фильме также сыграли Ребекка Фергюсон, Вэл Килмер, Хлоя Севиньи, Дж. К. Симмонс и Шарлотта Генсбур.

Buro247.kz

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