Майкл Фассбендер в экранизации романа Ю Несбе

В Сети появился первый трейлер детективного триллера "Снеговик". Лента основана на книге норвежского писателя Ю Несбе. Главную роль исполнил Майкл Фассбендер.

Инспектор убойного отдела полиции Осло Харри Холе (Майкл Фассбендер) расследует убийство молодой женщины. Позже Харри Холе выясняет, что имеет дело с первым в Норвегии серийным убийцей, который каждый раз оставляет снеговика на месте преступления.

Режиссером стал Томас Альфредсон, продюсером фильма выступил Мартин Скорсезе. В фильме также сыграли Ребекка Фергюсон, Вэл Килмер, Хлоя Севиньи, Дж. К. Симмонс и Шарлотта Генсбур.