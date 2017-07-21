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Майкл Фассбендер в экранизации романа Ю Несбе
"Снеговик"
В Сети появился первый трейлер детективного триллера "Снеговик". Лента основана на книге норвежского писателя Ю Несбе. Главную роль исполнил Майкл Фассбендер.
Инспектор убойного отдела полиции Осло Харри Холе (Майкл Фассбендер) расследует убийство молодой женщины. Позже Харри Холе выясняет, что имеет дело с первым в Норвегии серийным убийцей, который каждый раз оставляет снеговика на месте преступления.
Режиссером стал Томас Альфредсон, продюсером фильма выступил Мартин Скорсезе. В фильме также сыграли Ребекка Фергюсон, Вэл Килмер, Хлоя Севиньи, Дж. К. Симмонс и Шарлотта Генсбур.
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