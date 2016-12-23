На неопределенный срок

Майкл Фассбендер заявил о том, что намерен сделать долгий перерыв в актерской карьере

Актер Майкл Фассбендер, находящийся на пике своей актерской карьеры, заявил в интервью изданию Time Out о том, что собирается уйти из кино на неопределенный срок.

"Последние годы были напряженными. У меня были дикий аппетит и энергия. Я был похож на маньяка. А сейчас пришло время притормозить. Последние пять лет я был трудоголиком и снимался фильм за фильмом. Займусь серфингом. Для меня это что-то новое. Я начал четыре года назад, и он помогает мгновенно расслабиться. Еще мне нравятся гонки. Иду на картинг, когда есть возможность.

Я не исключаю того, что вообще перестану сниматься в кино. Займусь продюсерской деятельностью. Лучшее время актера – пик его карьеры. Сперва ты добиваешься всего, а потом непременно наступает спад", – рассказал Фассбендер в интервью Time Out.