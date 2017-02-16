Вместе с российским продюсером

Роман "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова впервые экранизируют в США

За экранизацию великого романа Булгакова отвечает российский продюсер Светлана Мигунова-Дали ("Легенда 17"). Вместе с американской кинокомпанией New Crime Productions она планирует выпустить очередную экранизацию "Мастера и Маргариты". На данный момент проект находится на стадии разработки, ведется работа над сценарием. Как заявляет Deadline, американским продюсером картины выступит Грейс Ло ("Машина времени в джакузи").

Это будет первая американская экранизация "Мастера и Маргариты". В 80-х за киноадаптацию великого романа взялся Роман Полански, однако Warner Bros. свернула проект из-за его небольшого коммерческого потенциала. Бюджет новой картины составит приблизительно $50–100 миллионов.