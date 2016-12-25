Режиссер – Ридли Скотт

“Чужой: Завет” наконец обзавелся первым трейлером

Год назад Ридли Скотт анонсировал новую трилогию культовой хоррор-саги "Чужой". Первый фильм серии "Чужой: Завет" выйдет уже в следующем году, а пока опубликован первый трейлер картины.

В фильме подробнее расскажут о происхождении ксеноморфов ("чужих") и их предназначении. Сюжетно лента связана с научно-фантастическим фильмом Ридли Скотта четырехлетней давности - "Прометеем", который изначально задумывался как приквел к оригинальной картине 1979 года. В "Завете" выжившие члены экипажа "Прометея" андроид Дэвид (Майкл Фассбендер) и Элизабет отправляются на родную планету белесых богов-великанов и создателей человеческой расы из первого фильма - "Рай".

Премьера "Чужого: Завет" назначена на 17 мая.