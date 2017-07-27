Махершала Али исполнит одну из главных ролей в третьем сезоне "Настоящего детектива"

Слухи о том, что звезда фильма "Лунный свет" и лицо Calvin Klein актер Махершала Али сыграет в новом сезоне "Настоящего детектива", подтвердились. Махершала Али исполнит одну из главных ролей в сериале – об этом сообщил программный директор HBO Кейси Блойс. Какую именно – остается в секрете. Детали сценария, имя режиссера и дату премьеры руководство канала, продюсеры и сценаристы сериала (Ник Пиццолатто и Дэвид Милч) держат в секрете. Но работа над сериалом уже активно идет.

"Я прочитал пять сценариев третьего сезона "Настоящего детектива" и считаю, они великолепны. Я впечатлен материалом", – заявил Кейси Блойс.

Напомним, с момента выхода второго сезона "Настоящего детектива" прошло уже больше двух лет. Год назад Кейси Блойс намекал на закрытие сериала из-за провального второго сезона.