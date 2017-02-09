Вестерн-триллер

София Коппола сняла вестерн, который на деле оказался жестоким триллером. Первый трейлер "Рокового искушения" уже вышел, и в нем целуются Колин Фаррелл и Эль Фаннинг

Оскароносный режиссер София Коппола готовит к выходу свою новую картину. "Роковое искушение" - ремейк классического вестерна 1971 года "Обманутый". 46 лет назад главную роль в нем сыграл Клинт Иствуд, в версии Софии Копполы - Колин Фаррелл. Он сыграл раненого капрала янки Джона МакБарнея, который чудом выжил и попал на лечение в закрытый пансион для девушек в американской глуши. Постепенно атмосфера в особняке начинает накаляться: каждая из учениц пытается завоевать расположение военного, не всегда честными способами. О том, что это не мелодрама, а жестокий триллер, зритель понимает не сразу.

Роль наставницы пансиона досталась Николь Кидман, Эль Фаннинг и Кирстен Данст сыграли в фильме ее учениц. Премьера "Рокового искушения" Софии Копполы назначена на 22 июня.

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