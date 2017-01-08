Сериал "Как стать богом в Центральной Флориде" заявлен как черная комедия, рассказывающая о культе американской мечты. Действие происходит в 90-х годах. Главная героиня, роль которой исполнит Кирстен Данст, потеряла мужа и работает кассиром в аквапарке города Орландо за минимальную плату. Ее мечта – основать свое дело и разбогатеть. В итоге девушка становится мошенницей и основателем крупнейшей финансовой пирамиды того времени.
Производством сериала займется кабельный канал АМС, работавший над сериалом "Ходячие мертвецы". Режиссером назначен Йоргос Лантимос, греческий независимый режиссер, снявший фильм "Лобстер" и клип Radiohead.